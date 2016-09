Foto thema komende zondag.





Het thema is pasfoto's (portretten). We hebben net een midweek Drenthe gehad dus niet echt veel tijd om het voor te bereiden maar toch een paar voorbeelden.

Niet van mensen maar van dieren en dingen.. maak eens een pasfoto van je theepot of iets anders wat in de buurt is.







Pasfoto van een gieter





Lapland uil