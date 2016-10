Pas- of portretfoto. Foto thema.



Houten paard Bourtange



Hier mijn bijdrage.

Foto 8 ,pasfoto snor,is genomen door Emma ze heeft genadeloos vastgelegd dat opa slecht was geschoren en zijn snor niet is bijgeknipt







gecoupeerde staart





wels Welsch





Drie in één





Een plaatje





Iemand met meerdere gezichten.