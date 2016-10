Andere artikelen







10.000 stappen.





In mei besloten wij om in ploegverband te gaan wandelen.Op dinsdag- en donderdagavond werd er gewandeld.

Dit was toch niet ons ding, het moeten op dinsdag en donderdag ging ons al gauw tegenstaan. Ook werd er gewandeld met verschillende snelheden, wij lopen gemiddeld 5 km per uur . Na een maand besloten we dat niet meer zouden doen en gewoon , als het weer het toelaat, elke dag wandelen.Om toch te weten hoeveel stappen we per dag zetten een stappenteller op de telefoon gedownload en zo kunnen we zien hoeveel we op een dag gelopen hebben. We proberen elke dag 10.000 stappen te zetten, na anderhalf uur wandelen heb je die. Vanaf eind mei tot nu hebben we 1.150.000 stappen gezet goed voor 840 km. Wij kunnen gelukkig nog uit de voeten en genieten daar ook van.







Geplaatst op 11 oktober 2016 20:23 en 3 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.