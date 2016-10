Andere artikelen







Tandarts.

Een paar maanden geleden was er een vulling uitgevallen,had er knap last van.

Toen ik belde naar de tandarts voor een afspraak werd mij verteld dat mijn tandarts plotseling was overleden. Ik had hem al tientallen jaren en het was een lieve man en als hij wat deed vroeg hij toestemming en legde het goed uit. Ik kon toen niet terecht want ze zaten in een verbouwing, ik had na verloop van tijd geen last meer en was eigenlijk vergeten om weer een afspraak te maken. Vandaag geweest, de uitgevallen vulling moest weer worden hersteld. Het begon al goed bij de verdoving een knal de injectiespuit had het begeven en vertoonde een haakse hoek. Toen boren dat ging ook verkeerd het water vloeide rijkkelijk over mijn gezicht, opzetstuk paste niet helemaal. De tandarts, een jonge dame, riep een andere assitente en toen ging het wat vlotter maar ook wat stuntelig toen er ook nog een soort zuur in mijn keelgat terrecht kwam had ik het even gehad en ook duidelijk gemaakt aan haar. De vulling zit er erin en ik heb geen pijn gehad. Nu moet er nog een tand gedaan worden ik ga nog een keer , geeft haar het voordeel van de twijfel.







Gribou---Greet 11 okt 2016 23:09 Pffff wat een verhaal wat de behandeling betreft

Zoals je gewend was met je eerdere tandarts zal waarschijnlijk niet weer komen , jammer .

Maar vind het mooi van je dat de tandarts die je nu hebt het voordeel van de twijfel geeft .

sterkte alvast voor de volgende keer .

groet Greet



Tteun 11 okt 2016 23:16 Greet ze is nog onervaren maar de volgende keer zal het toch wel beter gaan.Gr.Teun