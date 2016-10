Spelletjes.



De doos



Roelie had een nieuw spelleltje meegenomen. Om niet in het archief te duiken van dat spelletje foto's gemaakt.

Het spellettje "apen in de boom schieten." Met een soort katapult moet je apen in de boom schieten, dat valt nog niet mee. De apen vlogen door de kamer en de tafel was te klein, dan maar op de grond. Na wat oefening lukte het. Een spelletje van 4 euro en lol voor een meier.



De boom is opgezet





Het schiettuig





In het begin meer ernaast dan erin





De eerste hangt





Hangt er mooi bij





Goed richten oma





De boom raakt aardig vol