Parcours





Het regent en stormt hier.

Emma en Finn zitten dus binnen. Emma op de computer en Finn is aan het racen. Hij heeft een radiografisch bestuurbare auto van ons gehad en hij is er erg blij mee. Zijn zus vindt het ook wel wat dus we gaan vandaag kijken of er nog één te koop is.Voor 6 euro zoveel spel plezier. Het huis is omgetoverd in een race circuit, vooral slalommen vind hij prachtig.