Beelden. Foto thema.



Paaldanseres . Kunsthal Rotterdam.



Ik heb er een paar uit de grabbelton gepakt, het is archief werk geworden.





Beeld van Botero





Danspaar staat in Woerden





Spelende vossen staat in Woerden





Naast de voordeur ergens in Kralingen





Beeld van zand





Beeld van ijs