ODA park.





Het was slecht weer vandaag maar buienradar gaf droog weer op na twaalven.

Wij op weg naar Venray naar het Oda park. Het regende hard op de N271 t.h.v. Knikkerdorp kwam ons een vrachtwagen tegemoet met een aardige snelheid toen hij ons passeerde een harde tik op de voorruit en ja hoor we konden verder rijden met een sterretje in de voorruit. Het was even schrikken maar je doet er niets aan.

Het Oda park in Venray is een park vol met kunstwerken en ondanks dat het af een toe regende hebben wij ons er prima vermaakt.

In het theehuis wat gedronken en een kleinigheid gegeten.

Als je in de buurt van Venray bent bezoek dan dit park echt een aanrader en gratis.

Probeer nu een paar foto's erop te krijgen anders houden jullie die tegoed als we thuis zijn.