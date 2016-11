Red de heilige kabouter.





Gezien in het ODA park te venray

Ritterbex, Tanja NL1985 Red De Heilige Kabouter [2007] Beeldenbos 2008 Een vrolijk gestemde kabouter bungelt zwierig over een tak bovenin een boom. In zijn hand heeft hij een verkleinde replica van zichzelf. Hij toont zich aan ons, in zijn kleinste, meest kwetsbare staat. Daarmee wil hij de kabouter waarin we vroeger geloofden aan ons terug geven. De titel ´Red de heilige kabouter´ is een oproep om de wereld, al is het maar voor de duur van een boswandeling, te beleven als een sprookje.