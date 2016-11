Bankjes nr. 52.





In de serie bankjes heb ik al 51 keer iets op het log gezet.

Nr. 52 is tot nu toe de makkelijkste. Ik kreeg een email van Gerard,zie onder. Hoi Teun. Ik weet dat jij een verzamelaar van bankjes ben en vanmiddag zag ik in de stad een paar aantrekkelijke speciale Goudse bankjes. Een pijpenbankje, plateelbankje, stroopwafelbankje, kaasbankje. Mocht je het idee hebben dit op blog te zetten dan heb ik daar geen moeite mee. Anders moet je me €500, per foto betalen vanwege auteursrecht. Hahaha Inhalig hè, , Ik ben er blij mee en voor de duidelijkheid het auteursrecht van deze foto's berust bij Gerard Scholten. Gerard bedankt.