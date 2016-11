Andere artikelen







Teun was een beetje dom.



Concentratie voor de partij.



Zondag had Emma een wedstrijd karate.

Tas appte dat ze de fotocamera was vergeten en of ik hem mee wilde nemen, geen probleem antwoorde ik heb ik bij me. Wij op weg naar Eindhoven en aangekomen een plekje gezocht bij de mat waar Emma op speelde. Teun had zijn camera om zijn nek toen Tas vroeg heb je een nieuwe, nee zei ik , toen ik keek bleek dat ik mijn oude camera had meegenomen en die was niet opgeladen en mijn reserve accu was voor de andere camera. Emma viel net buiten het podium met een 4 de plaats maar ze heeft het netjes gedaan met 2 gewonnen partijen en twee verloren waarvan één met een twijfelachtige beslissing van de schiedsrechter maar dat kan gebeuren. We horen van de week nog of ze mee doet aan het NK, dan zitten oma en opa weer op de tribune. Foto's gemaakt met mobiel.



Nr 152 is Emma deze partij won ze met 7-2









Geplaatst op 21 november 2016 23:24 en 44 keer bekeken

Gribou---Greet 21 nov 2016 23:57 Wat super goed van Emma misschien nog mee doen met het NK ....

dat kan zeker niet zonder bijzijn van haar trouwe supporters .

Gelukkig dat je foto's kon maken met de mobiel

ach en een beetje dom ..... vermoed dat velen wel eens zoiets overkomt .

groet Greet



Tteun 22 nov 2016 00:00 Greet we zijn ook trots op haar en ze doet het graag.Gr.Teun