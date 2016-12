Een kikker





We kwamen net uit de jungle van Wildlands en zaten koffie te drinken.

Finn had opa onderwijs gegeven over kikkers en zei hij "boomkikkers kunnen giftig zijn." Ongemerkt had hij een speelgoedkikker op me gezet en riep öpa kijk uit een boomkikker op je jas." Toen ik keek zag ik ineens een kikker en schrok een beetje, hij bleef lachen.