Ooievaar.





Verleden week zei Roelie "zullen we een reisje boeken naar de Vogezen en de Elzas."

Nu ben ik niet zo reislustig type maar afgelopen jaar 6 keer in Nederland midweekjes gedaan dus tijd voor wat anders. Toen ik ook nog zag dat we op plaatsen komen waar veel ooievaars op de daken broeden was ik gauw om en zijn we wezen boeken. We gaan met de bus, vind ik wel lekker. Gisteren reden we over de Molenvliet in Rotterdam zaten er 3 ooievaars vandaag lopend er naar toe zat er 1 maar dfie kon ik wel op de fota krijgen.