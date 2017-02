Andere artikelen







Wat een gedoe.

Toen wij van de week inscheckte in de tram kwam er op het display te staan dat onze OV-chipkaart binnenkort verloopt.



Mijn computer heeft kuren dus om hem te verlengen zijn we naar een RET servicepunt gelopen. We werden ontvangen door een vriendelijke meneer en toen ik zei "We komen onze ov-chip verlengen,"dan ben u hier verkeerd,"zei hij. De RET geeft geen kaarten meer uit dat gaat tegenwoordig via Amerfoort. Of ik een brief had ontvangen , nee dat had ik niet. Dan moet u even bellen met die telefoon daar en een 2 en daarna een 6 indrukken.Ik zei nog ik ben geen schriftgeleerde en kom alleen om mijn OV-chip te verlengen. Na gebeld te hebben zouden ze het aanvraagformulier opsturen. Vanmorgen lagen ze in de bus en het in orde gemaakt. Kost wel 10,50 per kaart en er moet een officiele pasfoto op. Nu maar afwachten of het goed gaat,Tas van ons had er één aangevraagd voor Emma en toen die kwam zat er geen foto op zodat ze weer een aanvraag moest doen.







