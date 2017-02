Andreas Schotel wandelroute. (1)





Toen wij gisteren de Andreas Schotel wandelroute liepen wist ik één ding zeker de ploegende boer met paard wil ik zeker zien.

We wilde de route van 10 km lopen maar sommige paden waren nogal glibberig en ik was uitgegleden, niet erg want ik bleef op de been. Omdat ik nogal een wrakke rug heb kreeg ik door die onverwachte beweging er last van. Dan maar de verkorte route van 3,5 km. Wat een pech op deze route staat niet de ploegende boer. Dan is de mobiel wel makkelijk op internet het adres opgezocht waar het beeld staat en met de tomtom aan in de auto hadden we het zo gevonden. De Laatste foto krijg ik op mijn schroomboek niet gedraaid.

We hebben van het beeld genoten.