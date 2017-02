Andreas Schotel wandelroute. 2



Het eerste wat we zagen, let op kleding van ouders en het moderne van het kind.



We moesten vanuit Vlierden een klein uurtje rijden om in Esbeek te komen.

We wilden wat beelden zien die op de wandelroute staan. Bij het Andreas Schotel museum is de wandelroute te verkrijgen en wij gingen via het naastgelegen cafe het museum in. We wilde eerst wel koffie voor we zouden gaan wandelen en onder het genot van het bakkie koffie kregen we veel informatie. Ik heb een link erbij gezet voorals je behoefte heb aan meer informatie. Wij hebben de verkorte ronde gedaan en een stukje met de auto, we hebben niet alles gezien maar we komen nog een keertje terug.







Spreekt voor zich





Houthakker





Piep klein zomerhuisje waar hij 's zomers verbleef met zijn vrouw en 2 dochters