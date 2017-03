Rangorde.

Bij de kringloopwinkel even naar binnen het was er erg warm dus we stonden gauw weer buiten. Honderd meter verderop staan drie pony's in en wei en deze hadden besloten dat er vandaag maar eens duidelijk moest worden wie de leider was. Eén vond het allemaal wel goed en liet de strijdt aan haar voorbij gaan. De twee anderen gingen de strijd aan en als ze dan bezizig zijn vallen er rake klappen of beter gezegd rake schoppen en bijten kunnen ze dan ook als de beste. Zo plots als het begon einigde het ook , de leider was weer bekend en het werd weer vredig in de wei.

Het deed me denken als we in april onze paarden weer voor het eerst in de wei lieten dat was het altijd onrustig en werd er gestreden wie de leider zou worden als dat eenmaal was geregeld kwam er rust.

Ik had geen camera bij me en heeft het met de mobiel vastgelegd. Het nadeel is dat deze niet zo snel reageert als de camera , als ze op hun achterste benen stonden en ik drukte af stonden ze al weer op 4 benen.