We hebben even een niet zo leuke tijd dus Roelie zei j.l vrijdag "Teun laten we er een midweek tussenuit gaan om de zinnen te verzetten."

Zaterdag geboekt en maandag een midweek naar Drente. We hadden best aardig weer en hebben ons er goed vermaakt. Ik heb aardig wat foto's gemaakt ook van vogels. Vandaag thuis en de foto 's op de computer gezet, althans dat dacht ik. Toen ik zag importeren gaf ik er een klap op en maakte mijn fotokaart leeg dat had ik beter niet kunnen doen want het importeren ging fout, weg foto's. Een enkele kunnen redden omdat die op het geheugen van het toestel stonden. Ik heb er ook enkele op mijn chroomboek staan dus ik heb nog wat. Foto van twee roodborstjes bij elkaar zonder te vechten, zal wel een stelletje zijn.







