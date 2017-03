Andere artikelen







Elk nadeel heeft zijn voordeel.

Wij zouden op 27 mei naar de Elzas-Vogezen gaan met Kras.

J.l. vrijdagavond werd er gebeld de reis ging niet door i.v.m. te weinig belangstelling. Of wij naar Normandie wilde op deze datum, dat wilde wij niet want die reis hadden we al een keer gedaan. We konden wel naar de Elzas-Vogezen op 17 juni, was een paar tientjes duurder. Een klein probleemtje we hebben een midweek in Epe waar we naar de paardenvierdaagse gaan kijken en dat midweekje eindigt op 16 juni en op 16 juni moeten we dan naar Asten omdat we voorafgaand op de vakantie daar overnachten. Toch maar geboekt voor de 17de, maken we het midweekje een dag korter. Toen we hadden geboekt kregen we bericht van Kras dat we een vergoeding kregen omdat de geboekte datum niet doorging en wij nu 3 weken later gaan, de vergoeding 110 euro per persoon , dus we maken dezelfde vakantie maar wel 220 euro goedkoper.







Geplaatst op 28 maart 2017 20:01 en 19 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.