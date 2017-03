Superrealisme.





We hadden in de krant gelezen over een tentoonstelling in de kunsthal en die wilde wij wel zien.

Wij hebben voor het eerst dit jaar de Rotterdampas, kost 20 euro per persoon, en daar kan je mee in Rotterdam gratis naar alle museums. Ook krijg je met deze pas vele kortingen. Op naar de kunsthal vandaag , de eerste tentoonstelling Human/Didital was niet aan ons besteedt en daar waren we zo weer weg. De Tentoonstelling Hyperrealisme konden we wel waarderen en hebben ervan genoten. Plaats er wat foto's van. Het is onvoorstelbaar zo levensecht is het geschilderd alsof je naar een foto staat te kijken.