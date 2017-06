In de tuin.





Deze vogels kwamen binnen een kwartier voorbij.

De koolmees die van ś morgens vroeg tot in de avond bezig is om voer voor zijn jongen te vinden, dan wil het verenpak wel slordig worden. De turkse tortel heeft ook 2 jongen maar ziet er beter uit, deze had ik genomen voor het foto thema maar hij viel buiten de selectie. De halsbandparkieten prachtige vogels om te zien maar ze maken zoveel herrie dat ik ze niet meer zo leuk vindt.