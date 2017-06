Paardenvierdaagse in Epe 2017.





We zijn een paar dagen in Epe en daar is nu de paardenvierdaagse bezig.

Dat is weer genieten voor Teun. We hadden graag de intocht gezien, moet een spektakel zijn, maar we gaan donderdagavond naar huis want vrijdag begint de andere vakantie naar de Elzas.



























De kleinste Amerikaans minipaard