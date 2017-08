Kraai met witte veren.





Een poosje geleden zag ik een kraai met witte veren in zijn zwarte verenkleed. Foto is niet echt goed. Ik leerde vroeger van mijn biologie leraar dat dat kwam door slechte voeding of stress waardoor het dier in een slechte conditie kwam met gevolg een tekort aan melanine.

Deze verklaring voor witte veren vind ik ook mooi. In de symboliek was zijn verenkleed naar verluid oorspronkelijk geheel wit. Volgens de Griekse sage liet de zonnegod Apollo zijn minnares Koronis door een sneeuwwitte kraai bewaken. Ondanks de aanwezigheid van de kraai liet de zwangere Koronis zich in met een arcadische prins, waarna Apollo de kraai vervloekte en haar veren zwart maakte