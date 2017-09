Knokken op de voerplank.

De tortels zitten nog weleens met z'n tweeen te eten. Houtduiven gunnen elkaar niets.

Vandaag begon rustig een mus en een tortel vreedzaam naast elkaar. De rust was over toen een houtduif ook een graantje wilde mee pikken, al is de tortel een stuk kleiner vandaag heeft hij gewonnen maar dat kan morgen weer anders zijn.