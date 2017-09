Even lachen.





Even lachen Teun zei Roelie vanmorgen tegen mij.

Na het afbreken van twee kronen was mijn ondergebit een puinhoop. Ik wilde daarom een ondergebit maar dat ging niet zomaar want de tandarts vond dat ik naar de kaakchirurg moest om het ondergebit te verwijderen. Gisteren om 1 uur kon ik terecht en om halftwee stond ik weer buiten met de nieuwe onder prothese in. Het is allemaal nogal meegevallen en ik heb weinig napijn. Het is wel even wennen met zo stuk kunststof in de mond. Nu afwachten hoe het verder gaat alvast een afspraak gemaakt om in februari 2018 te kijken of er implantaten in moeten.